Газизов: «Ростислав Мурзагулов остается в системе «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, покинет ли клуб Ростислав Мурзагулов.

— Покинет ли клуб в связи с перестановками Ростислав Мурзагулов?

— Мы со Славой хорошо работали. Я надеюсь, что когда-нибудь еще будем вместе работать. Ему большое спасибо за все, он большое дело делал для футбола. Могу сказать только слова благодарности. Но скажу, что Ростислав Мурзагулов остается в системе клуба.

Ранее глава Башкирии сообщил, что вопрос финансирования «Уфы» полностью решен.