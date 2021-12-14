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Газизов: «Ростислав Мурзагулов остается в системе «Уфы»

12:51
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, покинет ли клуб Ростислав Мурзагулов.

— Покинет ли клуб в связи с перестановками Ростислав Мурзагулов?

— Мы со Славой хорошо работали. Я надеюсь, что когда-нибудь еще будем вместе работать. Ему большое спасибо за все, он большое дело делал для футбола. Могу сказать только слова благодарности. Но скажу, что Ростислав Мурзагулов остается в системе клуба.

Ранее глава Башкирии сообщил, что вопрос финансирования «Уфы» полностью решен.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/novosti-futbola/163894-gazizov-o-vstreche-s-habirovym-reshenii-po-naznacheniyu-habibova-i-buduschem-murzagulova

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Виктория Кравченко все материалы автора

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