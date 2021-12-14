«Динамо» объявило о продлении контракта со спортивным директором клуба Бувачем
12:20
«Динамо» на официальном сайте объявило о продлении контракта со спортивным директором клуба Желько Бувачем.
«С большим удовольствием продолжу работу в «Динамо», — приводит слова Бувача пресс-служба московского клуба. — На мой взгляд мы создали хорошую основу для дальнейшего развития клуба. В «Динамо» очень здорово выстроены все процессы, так что можно реализовывать наши планы и проекты, чтобы порадовать наших фанатов».
Новый контракт Бувача с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2023/24.
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