Пименов: «С зеленым деревянным драконом у меня ассоциируется Игнашевич»

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов ответил на вопрос, с кем в отечественном футболе у него ассоциируется год зеленого деревянного дракона.

«Сергей Игнашевич. Очень могущественный и никогда не улыбающийся специалист», — цитирует RT Пименова.

Другой экс-футболист национальной команды Владислав Радимов добавил: «Игорь Осинькин, но в несколько другом ключе: это классный, добродушный дракон. Не деревянный, а плюшевый и очень добрый».

Зеленый деревянный дракон считается «хозяином» 2024 года по восточному календарю, это единственное мифологическое животное во всем зодиакальном круге, символ духовности и мудрости в Китае, Индонезии и других азиатских культурах