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Радимов: «Я бы повесил себе на елку шары с изображением Карасева и Карпина, а Быстрова сделал бы верхушкой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую игрушку повесил бы себе на новогоднюю елку.

«На сто процентов уверен, что там бы присутствовал Сергей Карасев с гитарой. Валерий Карпин тоже обязан быть. На верхушку определил бы Владимира Быстрова — подальше и повыше, дабы его было похуже видно. Не вешать его вовсе? Ну, а как быть без чего-то смешного? На елке же должен быть клоун», — приводит слова Радимова RT.

«Краснодар» (38 очков) ушел лидером на зимнюю паузу в РПЛ, опережая «Зенит» (36) в турнирной таблице на 2 очка. «Ростов» находится на 11-й строчке (21).

Источник: RT
Валерий Карпин
Владимир Быстров
Владислав Радимов
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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