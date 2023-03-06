Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович оценил карьеру Юрия Жиркова.

«В «Локомотиве» с Юрием Жирковым тесно общался только Александр Самедов. Все русские в «Локо», да и в других клубах РПЛ говорили исключительно хорошее об этом футболисте. Он лучший и как игрок, и как человек. Скромность — самое золотое в Жиркове. Никто из российских футболистов не имел таких успехов в карьере, как Жирков. Это легенда российского футбола!» — цитирует Пейчиновича Sport24.

Юрий Жирков объявил о завершении футбольной карьеры в феврале этого года. Последним клубом 39-летнего футболиста стали «Химки», которые он покинул летом прошлого года.