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Неманья Пейчинович оценил карьеру Юрия Жиркова

Пейчинович оценил карьеру Жиркова
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Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович оценил карьеру Юрия Жиркова.

«В «Локомотиве» с Юрием Жирковым тесно общался только Александр Самедов. Все русские в «Локо», да и в других клубах РПЛ говорили исключительно хорошее об этом футболисте. Он лучший и как игрок, и как человек. Скромность — самое золотое в Жиркове. Никто из российских футболистов не имел таких успехов в карьере, как Жирков. Это легенда российского футбола!» — цитирует Пейчиновича Sport24.

Юрий Жирков объявил о завершении футбольной карьеры в феврале этого года. Последним клубом 39-летнего футболиста стали «Химки», которые он покинул летом прошлого года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-peychinovich-skromnost-samoye-zolotoye-v-zhirkove-eto-legenda-rossiyskogo-futbola
Неманья Пейчинович
Юрий Жирков
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
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«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Пари НН
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П
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Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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