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Сегодня, 13:32

Машкарин заявил, что удачная замена Бердыева решила исход встречи ЦСКА и «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Денис Машкарин прокомментировал поражение подопечных Владимира Федотова в матче против «Сочи» (0:2).

«Ключевой момент в матче — удачные замены Бердыева, при равной игре в полтора тайма. Команды в этом матче показывали такой весенний футбол, было много борьбы, поле было тяжелое и вязкое, не было скоростей. И оба соперника уповали на стандартные положения. Но удачная замена, повторюсь, решила исход. У меня ощущение, что Джорджевич вообще забил первым касанием. Надломи ли команду отмененный гол Мойзеса? Там был такой миллиметровый офсайд, причем сразу арбитры этого даже не поняли. Наверное, это просто удача — в спорте она должна присутствовать, ее в этот момент армейцам не хватило. Я ждал более острой игры в атаке. Но надо отдать должное «Сочи» — команда очень организованно защищалась. ЦСКА фактически создал только один момент, когда в первом тайме опасно бил Карраскаль. В этом матче кому-то их соперников важно было забить первым. Когда этот сделал «Сочи», ЦСКА надо было раскрываться. И на быстрой встречной атаке «Сочи» армейцев поймал и забил второй мяч», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

ЦСКА и «Сочи» больше не сыграют в сезоне-2022/23: команды уже провели два матча в РПЛ, к тому же, сочинцы вылетели из FONBET Кубка России и не смогут встретиться с армейцами в нынешнем розыгрыше этого турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-udachnaya-zamena-berdy-eva-reshila-ishod-vstrechi-tsska-i-sochi/
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