Петржела: «На стадионах должно быть пиво! Это нормальная практика»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном возвращение продажи пива на российских футбольных стадионах.

«На стадионах должно быть пиво! Это нормальная практика во всех странах. Но почему в России такого нет? Это странно. Пиво на футболе должно быть у всех, особенно в России, где есть проблемы с посещаемостью», — приводит Sport24 слова Петржелы.

Распространение алкогольных напитков на спортивных объектах запрещено в России с 2005 года.