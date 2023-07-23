Петржела: «Зенит» не сможет пройти сезон без поражений»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил «СЭ» на вопрос о том, смогут ли сине-бело-голубые завершить сезон без единого поражения.

«Не верю, что «Зенит» сможет пройти сезон без поражений. Это довольно легко читается. Ни одна команда не может этого сделать», — сказал Петржела «СЭ».

В первом туре РПЛ «Зенит» на выезде одержал победу над «Пари НН» (2:0). Во втором туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Ростовом», встреча пройдет 29 июля.