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Бывший полузащитник «Спартака» Махмудов вспомнил самый позитивный момент во время выступлений в России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сатурна» Эмин Махмудов в комментарии для «СЭ» вспомнил лучший момент за свою карьеру в России.

«Много позитивных воспоминаний, связанных с Россией, я провел здесь почти всю жизнь! Мне всегда нравилось здесь, у меня семья отсюда — мама, папа. Самое запоминающееся событие — это выход на поле в РПЛ в составе «Сатурна», моего первого клуба. Это самое лучшее воспоминание», — сказал Махмудов «СЭ».

Махмудов — воспитанник «Сатурна». В январе 2011 года, после того, как подмосковный клуб объявил о банкротстве, хавбек перешел в «Спартак».

В России Махмудов также играл за «Томь», «Крылья Советов» и «Мордовию». Сейчас 31-летний азербайджанец выступает за «Нефтчи».

Эмин Махмудов
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ФК Сатурн
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Сочи – Балтика
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Матео Кассьерра

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Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

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П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

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Роман Ежов

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Адольфо Гайч

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