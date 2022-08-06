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Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти себе новый клуб: «Ни одна команда не хочет его!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах продолжения карьеры нападающего Артема Дзюбы.

«Не понимаю, что происходит с Дзюбой. Ему будет очень сложно искать новую команду для себя. Это настоящая проблема. Он хочет играть, это очевидно. Но ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу», — сказал Петржела «СЭ».

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

33-летний Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».

Артем Дзюба
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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П
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Ростов

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Батраз Гурциев

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Арсен Захарян

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И К Ж
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Краснодар

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