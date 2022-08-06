Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти себе новый клуб: «Ни одна команда не хочет его!»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах продолжения карьеры нападающего Артема Дзюбы.

«Не понимаю, что происходит с Дзюбой. Ему будет очень сложно искать новую команду для себя. Это настоящая проблема. Он хочет играть, это очевидно. Но ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу», — сказал Петржела «СЭ».

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

33-летний Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».