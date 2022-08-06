Петржела раскритиковал «Зенит» за трансферы бразильцев: «Я бы хотел, чтобы русские молодые игроки выходили!»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном бразильском новичке клуба Роберте Ренане.

«Я все понимаю, но у «Зенита» много бразильцев. В этом нет ничего хорошего. Получается команда в команде. Мне это не нравится. Я бы хотел, чтобы молодые русские игроки выходили за «Зенит» в основе. Бразильцы в короткий срок дадут результат, но на перспективу это не очень», — сказал Петржела «СЭ».

В нынешнем сезоне 18-летний Ренан принял участие в 9 матчах за «тимау» и отметился 2 результативными передачами.

На данный момент в составе «Зенита» присутствуют 7 бразильцев: вратарь Иван Куарежма, защитники Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также форвард Малком.