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Петржела раскритиковал «Зенит» за трансферы бразильцев: «Я бы хотел, чтобы русские молодые игроки выходили!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном бразильском новичке клуба Роберте Ренане.

«Я все понимаю, но у «Зенита» много бразильцев. В этом нет ничего хорошего. Получается команда в команде. Мне это не нравится. Я бы хотел, чтобы молодые русские игроки выходили за «Зенит» в основе. Бразильцы в короткий срок дадут результат, но на перспективу это не очень», — сказал Петржела «СЭ».

В нынешнем сезоне 18-летний Ренан принял участие в 9 матчах за «тимау» и отметился 2 результативными передачами.

На данный момент в составе «Зенита» присутствуют 7 бразильцев: вратарь Иван Куарежма, защитники Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также форвард Малком.

ФК Зенит
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