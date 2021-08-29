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Петржела — о возможном уходе Азмуна: «Зенит» очень много потеряет!»

13:24
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный переход нападающего Сердара Азмуна в «Лион».

«Лион» — хороший вариант для Азмуна, — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. - Франция вообще хороший вариант. «Зенит» очень много потеряет с уходом такого игрока. Будет сложно команде, потому что Азмун — бомбардир, часто забивал. Не знаю, кто бы смог его заменить. Сумма за такого игрока очень хорошая, почему бы и нет?"

По информации французских СМИ, Азмун уже согласовал условия личного контракта с «Лионом». 26-летний иранец подпишет контракт с французским клубом до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

В прошлом сезоне Азмун провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне на его счету шесть голов в семи матчах.

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