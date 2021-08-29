В «Нижнем Новгороде» рассказали, когда официально объявят о переходе Бумаля
13:40
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» подтвердил трансфер полузащитника Петрюса Бумаля, ранее выступавшего за «Урал».
«Мы заканчиваем работу над этим трансфером. Да, Бумаль совсем скоро присоединится к «Нижнему Новгороду». Через несколько дней объявим официально. Финансовых проблем клуб больше не имеет», — сказал Измайлов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.
29-летний Бумаль выступал за «Урал» с 2017 по 2020 год.
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