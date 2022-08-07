Хавбек «Динамо» Фомин не сыграет с «Крыльями»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не прилетел в Самару из-за полученной в прошлом туре травмы. Также из-за дисквалификации встречу пропустит Захарян.

Фомин был заменен на 39-й минуте матча РПЛ с «Факелом», футболист покидал поле, хромая. Вместо него вышел полузащитник Лука Гагнидзе.

Матч с «Факелом» стал для Фомина третьим в сезоне-2022/23. На счету игрока 1 гол в нынешнем сезоне — он забил в игре 2-го тура РПЛ с «Торпедо» (4:0).

Матч 4-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 7 июля. Начало — в 17.30 мск.