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Сегодня, 14:48

Петрушин заявил, что Кержаков просто провалился на Кипре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин оценил информацию о потенциальном назначении бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова на пост наставника бело-голубых.

«Кержаков может стать главным тренером «Динамо»? Честно говоря, я впервые слышу эту информацию, так что я ошарашен. После окончания чемпионата может случиться, что угодно. Как я понимаю, сейчас в «Динамо» могут оказаться Личка, Николич и вот Кержаков. В большей степени принятие решение по тренеру зависит от Желько Бувача. Думаю, он отдаст предпочтение иностранцам. Да, у Кержакова есть положительный опыт работы в «Нижнем Новгороде», но на Кипре он просто провалился. Это не идет ему в копилку. Думаю, предпочтение будет отдано более опытному тренеру. Задачи перед специалистом будут стоять самые высокие», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством команда провела 35 официальных матчей, одержав 15 побед при 13 поражениях и восьми ничейных исходах.

После 25 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» с 39 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005111956_petrushin_kerjakov_na_kipre_prosto_provalilsya
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Булыкин оценил информацию о потенциальном назначении Кержакова на пост тренера «Динамо»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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