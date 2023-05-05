Крикунов: «Наши футболисты ходят пешком, не зря Россия ничего выиграть не может»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов ответил экс-главному тренеру сборной России по футболу Борису Игнатьеву на заявление, что в хоккей играть проще, чем в футбол.

«Игнатьев сказал, что хоккей проще, чем футбол — оттолкнулся на коньках и поехал? Оттолкнулся и поехал. Мы можем так же сказать, что в футболе чуть-чуть побежал, а потом ходят по полю, а не бегают. Во-первых, в хоккее надо принимать решения за доли секунды, а в футболе такое может быть один раз за матч около ворот. В хоккее такое в каждой смене, когда тебя то атакуют, то бьют. Нет, это неправильно так говорить! Насчет восстановления тоже не согласен. Мы тоже можем сказать: чего там это восстановление у футболистов. Они же не бегают два тайма, наши-то футболисты вообще пешком ходят. Не зря же мы ничего выиграть не можем. Поэтому сравнивать нельзя, это разные виды спорта», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Хоккейная сборная «России 25» в мае проводит турне по городам России, Минска и Казахстана. Российская команда уже дважды обыграла Белоруссию, а 5 мая встретится со сборной Казахстана.