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Сегодня, 14:59

Крикунов: «Наши футболисты ходят пешком, не зря Россия ничего выиграть не может»

Крикунов считает, что в хоккее решения нужно принимать быстрее, чем на футбольном поле
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов ответил экс-главному тренеру сборной России по футболу Борису Игнатьеву на заявление, что в хоккей играть проще, чем в футбол.

«Игнатьев сказал, что хоккей проще, чем футбол — оттолкнулся на коньках и поехал? Оттолкнулся и поехал. Мы можем так же сказать, что в футболе чуть-чуть побежал, а потом ходят по полю, а не бегают. Во-первых, в хоккее надо принимать решения за доли секунды, а в футболе такое может быть один раз за матч около ворот. В хоккее такое в каждой смене, когда тебя то атакуют, то бьют. Нет, это неправильно так говорить! Насчет восстановления тоже не согласен. Мы тоже можем сказать: чего там это восстановление у футболистов. Они же не бегают два тайма, наши-то футболисты вообще пешком ходят. Не зря же мы ничего выиграть не можем. Поэтому сравнивать нельзя, это разные виды спорта», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Хоккейная сборная «России 25» в мае проводит турне по городам России, Минска и Казахстана. Российская команда уже дважды обыграла Белоруссию, а 5 мая встретится со сборной Казахстана.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/news/ignatev-zayavil-chto-futbol-gorazdo-slozhnee-hokkeya-2073393/
Футбол
Хоккей
Борис Игнатьев
Владимир Крикунов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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