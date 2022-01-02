«Краснодар» может подписать защитника «Атлетику Минейру» Алонсо за 8 миллионов евро
«Краснодар» интересуется защитником «Атлетику Минейру» Хуниором Алонсо, сообщает Itaitaia.
По информации источника, российский клуб готов заплатить за 28-летнего парагвайца 8 миллионов евро.
Хуниор Алонсо выступает за «Атлетику Минейру» с июля 2020 года, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи в 88 матчах за бразильскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.itatiaia.com.br/noticia/com-nathan-silva-e-alonso-proximos-da-europa-atletico-monitora-dupla-de-zaga-do-bragantino
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