Петреску заявил, что Кокорин был одним из самых одаренных российских футболистов

Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску рассказал о лучших, по его мнению, экс-игроках бело-голубых, выступавших за московский клуб под его руководством.

«В мое время в «Динамо» было много качественных игроков. Прежде всего отмечу Александра Кокорина — он был молодым и талантливым игроком. Для меня он был самым одаренным молодым российским футболистом. Еще был Кевин Кураньи — это фантастический нападающий. Также среди лучших игроков «Динамо» я бы отметил полузащитника Джуджака и отличного защитника Фернандеса. Когда я пришел в «Динамо», в команде было не все хорошо. Именно благодаря этим игрокам мы добились хороших результатов. Они лучшие!» — приводит слова Петреску Sport24.

31-летний россиянин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.