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Сегодня, 17:12

Петреску заявил, что Кокорин был одним из самых одаренных российских футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску рассказал о лучших, по его мнению, экс-игроках бело-голубых, выступавших за московский клуб под его руководством.

«В мое время в «Динамо» было много качественных игроков. Прежде всего отмечу Александра Кокорина — он был молодым и талантливым игроком. Для меня он был самым одаренным молодым российским футболистом. Еще был Кевин Кураньи — это фантастический нападающий. Также среди лучших игроков «Динамо» я бы отметил полузащитника Джуджака и отличного защитника Фернандеса. Когда я пришел в «Динамо», в команде было не все хорошо. Именно благодаря этим игрокам мы добились хороших результатов. Они лучшие!» — приводит слова Петреску Sport24.

31-летний россиянин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-petresku-dlya-menya-kokorin-byl-samym-odarennym-molodym-rossiyskim-futbolistom
Александр Кокорин
Дан Петреску
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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