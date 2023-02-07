Агент Вендела заявил, что футболист не планирует уходить из «Зенита»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, заявил, что футболист не планирует уходить из петербургской команды.

«Вендел точно остается в «Зените». На данный момент он не планирует никуда уходить», — приводит слова Рибейро Sport24.

Ранее бразильский журналист Габриэль Рейс писал, что Вендел может стать игроком «Лиона», а также то, что игроком заинтересован ряд европейских клубов. Сам 25-летний бразилец желает вернуться на родину и выступать за «Фламенго».

В этом сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.