Агент защитника «Динамо» Фернандеса высказался о будущем парагвайца

Футбольный агент Альберто Ромеро, представляющий интересы защитника московского «Динамо» Роберто Фернандеса, высказался на тему будущего своего клиента.

«Никакой клуб не проявляет интерес к Роберто сейчас. Он не собирается уходить из «Динамо». Ему все нравится в клубе», — приводит слова Ромеро Sport24.

22-летний парагваец перешел в «Динамо» прошлым летом. За столичный клуб он провел 14 матчей и забил два мяча.