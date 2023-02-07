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Сегодня, 17:31

Агент защитника «Динамо» Фернандеса высказался о будущем парагвайца

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Альберто Ромеро, представляющий интересы защитника московского «Динамо» Роберто Фернандеса, высказался на тему будущего своего клиента.

«Никакой клуб не проявляет интерес к Роберто сейчас. Он не собирается уходить из «Динамо». Ему все нравится в клубе», — приводит слова Ромеро Sport24.

22-летний парагваец перешел в «Динамо» прошлым летом. За столичный клуб он провел 14 матчей и забил два мяча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-agent-zashchitnika-dinamo-fernandesa-vyskazalsya-o-budushchem-paragvaytsa
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