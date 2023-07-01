Петр Ян заявил, что будет болеть за «Зенит» в матче с «Нефтчи»

Российский боец UFC Петр Ян заявил, что будет болеть за «Зенит» в матче «Кубка PARI Премьер» против «Нефтчи».

Ян приехал на «Газпром Арену», чтобы посмотреть игру.

— Хабиб болеет за «Спартак», например. У вас есть предпочтения?

— Сегодня играет «Зенит», так что буду болеть за «Зенит», — сказал Ян. — А так я не интересуюсь футболом.

Матч «Зенит» — «Нефтчи» состоится в субботу, 1 июля и начнется в 19.30 (мск).