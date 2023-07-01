Петр Ян заявил, что будет болеть за «Зенит» в матче с «Нефтчи»
Российский боец UFC Петр Ян заявил, что будет болеть за «Зенит» в матче «Кубка PARI Премьер» против «Нефтчи».
Ян приехал на «Газпром Арену», чтобы посмотреть игру.
— Хабиб болеет за «Спартак», например. У вас есть предпочтения?
— Сегодня играет «Зенит», так что буду болеть за «Зенит», — сказал Ян. — А так я не интересуюсь футболом.
Матч «Зенит» — «Нефтчи» состоится в субботу, 1 июля и начнется в 19.30 (мск).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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