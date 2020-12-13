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Песьяков: «Ничего сегодня сверхъестественного не делал»

21:05
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, признанный лучшим игроком матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0), подвел итоги встречи.

— Ничего сегодня сверхъестественного не делал. Достаточно раваная игра с небольшим перевесом «Ахмата». Не сказал бы, что были голевые моменты, только подходы. Если бы сложилось более удачно, могли бы забить. Но для нас все сложилось удачно, — отметил Песьяков в эфире «Матч Премьер».

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