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Сегодня, 16:09

Первый тренер Соболева: «Если в «Зените» у него все будет хорошо, то он сможет вернуться в сборную»

Сергей Жуков
корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего в «Зенит».

«Конечно, я рад, что все это закончилось. «Зенит» — лучшая команда страны, многократный чемпион. Последний год для него был не совсем удачный. Надеюсь, что этот переход скажется на нем положительно. Если в «Зените» у него все будет хорошо, то он сможет вернуться в сборную. У Соболева обнаружили проблемы с психикой? Не думаю, что эта история могла его подкосить. Мы с ним переписывались, и я чувствую, что он уверен в себе. Естественно, все это давит на нервы, но я не верю, что у него было какие-то отклонения», — сказал Горбунов «СЭ».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Ранее в карьере Соболев защищал цвета «Томи», «Крыльев Советов» и «Енисея».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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