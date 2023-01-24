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Первый тренер Дзюбы: «Мне бы хотелось видеть Артема в «Спартаке», но пока там Соболев и Николсон — это невозможно»

Первый тренер Дзюбы поделился мнением о будущем игрока
Руслан Минаев
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Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы поделился мнением о будущем игрока.

«Как можно отреагировать на то, что Артем Дзюба запросил у «Нижнего Новгорода» 500 тысяч евро за половину сезона? Только с улыбкой на лице. Артем — заслуженный футболист и мастер спорта. Это личное дело такого мужчины и профессионала, как Дзюба.

«Нижний Новгород» является хорошим вариантом для Артема. Клуб из РПЛ, да еще и с амбициями. Вариант поперспективнее, чем с «Торпедо».

Может ли сейчас Дзюба вернуться в «Спартак»? Нет, ведь можно написать целый том, почему Артем Дзюба не вернется в московский клуб. Мне, как болельщику красно-белых, как его тренеру, хотелось бы увидеть Дзюбу в «Спартаке», но пока там играют Соболев и Николсон, это невозможно. Хотя, даже в такой форме Артем бы навязал конкуренцию этим массивным нападающим», — цитирует Шуплякова Sport24.

34-летний Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
2
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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