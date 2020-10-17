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«Первый гол за «Спартак» придаст ему уверенности». Тедеско — о первом голе Кокорина за красно-белых

21:25
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу первого гола форварда Александра Кокорина за красно-белых. 29-летний нападающий реализовал пенальти в победном матче 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (3:2).

— Александр сыграл хорошо и сделал шаг к возвращению. Гол должен придать ему уверенность в себе. Мы договорились, что он будет бить, если мы заработаем пенальти в этом матче. Как я уже говорил, нужно дать ему спокойно работать, впереди большой путь. Все будет хорошо. (Олег Кошелев)

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