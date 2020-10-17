«Первый гол за «Спартак» придаст ему уверенности». Тедеско — о первом голе Кокорина за красно-белых
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу первого гола форварда Александра Кокорина за красно-белых. 29-летний нападающий реализовал пенальти в победном матче 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (3:2).
— Александр сыграл хорошо и сделал шаг к возвращению. Гол должен придать ему уверенность в себе. Мы договорились, что он будет бить, если мы заработаем пенальти в этом матче. Как я уже говорил, нужно дать ему спокойно работать, впереди большой путь. Все будет хорошо. (Олег Кошелев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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