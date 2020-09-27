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«Первый гол решил исход матча». Деспотович — о победе над «Ротором»

23:03
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал победу над «Ротором» (3:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Выиграли непростую игру. До последнего было неясно, будет матч или нет. Это всегда психологически тяжело, это сказалось на нашей игре в первые 20-30 минут, пока мы не наладили то, что хотели», — цитирует форварда официальный сайт казанцев.

«Начали немного нервничать, было много ошибок до первого гола. Думаю, что первый гол решил сегодня игру. Кто забивает, это неважно. Самое важное — выигрывать. Взяли три очка, надеемся продолжать в том же духе. Как играть с Кварахцелией? Комфортно! Квара, Макаров, Бакаев — это наши игроки, которые на флангах играют, могу сказать, что они топовые, но еще молодые. Если продолжат в том же духе, то смогут играть в Европе».

Ротор — Рубин

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/dzhordzhe-despotovich-pervyy-gol-vo-mnogom-reshil-igru

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