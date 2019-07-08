Первые слова Сутормина после перехода в "Зенит"

Полузащитник "Зенит" Алексей Сутормин прокомментировал свой переход. 29 июня игрок перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а теперь стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга.

– Алексей, добро пожаловать в "Зенит"! Во-первых, традиционный вопрос об ощущениях прямо сейчас, во-вторых – о том, что происходило с вами в последние несколько недель. Давайте разбираться.

– Давайте. Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность. Но затем узнал, что "Зенит" по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам. Это было сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно, как и в принципе получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие.



– Прошлый сезон стал для вас первым в Премьер-лиге, а сейчас вы переходите в состав действующих чемпионов России. Насколько это волнительно?

– Это волнительно, но я верю в свои силы. Провел хороший сезон, задал планку, и теперь нужно сделать так, чтобы эта планка поднималась только выше. Все дело во мне – нужно работать, работать и еще раз работать, показывать свою состоятельность, доказывать ее на поле, доказывать тренерам и расти. "Зенит" – лучшая команда для этих целей, действующий чемпион страны, команда, которая играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Это не может не привлекать – это и есть рост, перспективы. Так что все зависит от меня.



– По ходу прошлого сезона вас неоднократно публично отмечал Сергей Семак. Насколько приятной была такая похвала и состоялся ли у вас уже разговор с тренером?

– Конечно, такая похвала приятна. "Зенит" шел на первом месте, а главный тренер команды выделял именно меня, отмечал мою игру. Но старался спокойно реагировать – все необходимо доказывать на поле. Пока я показываю хорошую игру, все будет хорошо. А с Сергеем Богдановичем я общался, да. Завтра утром увидимся на тренировке и еще раз поговорим.



– Можете передать какие-то подробности разговора?

– Он выразил свою заинтересованность. Это и стало одним из главных факторов моего перехода – главный тренер заинтересован лично, остается только оправдать его доверие и работать.



– В прошлом сезоне вы действовали чуть ли не на четырех разных позициях: слева, справа, в атаке, в обороне. Можете сказать, где вам наиболее комфортно?

– Сейчас уже сложно. Моя задача – приносить наибольшую пользу команде, быть там, где меня видит тренер. Я действительно поиграл везде в прошлом сезоне, поэтому буду стараться приносить пользу команде там, где это будет необходимо.

Видео "Зенита" о переходе Сутормина – в стиле "Санты-Барбары" с попкорном