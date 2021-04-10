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Черевченко: «Тамбов» — очень симпатичная команда»

16:16
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко оценил игру команды в матче 25-го тура Тинькофa чемпионата России против «Тамбова» (1:0).

«Тамбов» — очень симпатичная команда. Знает, что делать на поле. Да, играет от обороны, но если это приносит ей пользу... К ребятам претензий нет. Желание выиграть было огромным.

В перерыве сделали замену, поговорили с ребятами. Футболисты старались выполнять установку», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Химки — Тамбов

 

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