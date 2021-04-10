Черевченко: «Тамбов» — очень симпатичная команда»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко оценил игру команды в матче 25-го тура Тинькофa чемпионата России против «Тамбова» (1:0).
«Тамбов» — очень симпатичная команда. Знает, что делать на поле. Да, играет от обороны, но если это приносит ей пользу... К ребятам претензий нет. Желание выиграть было огромным.
В перерыве сделали замену, поговорили с ребятами. Футболисты старались выполнять установку», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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