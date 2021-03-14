Мусаев рассказал о психологическом состоянии игроков «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, в каком психологическом состоянии подходит команда к матчу 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
«Готовились в обычном режиме. Только погода немного усложняла: была метель. Психологическое состояние не лучшее. Как может быть иначе, когда команда не выигрывает пять матчей подряд? Тем более, когда проигрываешь последнюю игру со счетом 1:6.
Бабурина мы взяли, чтобы он играл. Решили ему довериться. Агкацев пропустил в прошлом туре шесть мячей. Сейчас ему лучше поиграть за дубль и почувствовать уверенность. Бабурин — опытный вратарь, пришло его время», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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