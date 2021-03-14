Мусаев рассказал о психологическом состоянии игроков «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, в каком психологическом состоянии подходит команда к матчу 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Готовились в обычном режиме. Только погода немного усложняла: была метель. Психологическое состояние не лучшее. Как может быть иначе, когда команда не выигрывает пять матчей подряд? Тем более, когда проигрываешь последнюю игру со счетом 1:6.

Бабурина мы взяли, чтобы он играл. Решили ему довериться. Агкацев пропустил в прошлом туре шесть мячей. Сейчас ему лучше поиграть за дубль и почувствовать уверенность. Бабурин — опытный вратарь, пришло его время», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».