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Перейдет ли Шомуродов в «Дженоа»? Стала известна позиция «Ростова»

10:58
Элдор Шомуродов. Фото ФК «Арсенал» Тула
Элдор Шомуродов. Фото ФК «Арсенал» Тула
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По данным «СЭ», «Дженоа» действительно сделала предложение «Ростову» о покупке нападающего Элдора Шомуродова за 8 миллионов евро, как об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

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Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в РПЛ и ни разу не отличился. Также на его счету гол в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы (1:2). В этой игре Шомуродов прервал безголевую серию, длившуюся с 29 февраля 15 матчей подряд.

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