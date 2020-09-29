Перейдет ли Шомуродов в «Дженоа»? Стала известна позиция «Ростова»

По данным «СЭ», «Дженоа» действительно сделала предложение «Ростову» о покупке нападающего Элдора Шомуродова за 8 миллионов евро, как об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

С большой долей вероятности российский клуб ответит отказом — дончане считают сумму недостаточной. (Константин Алексеев)

Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в РПЛ и ни разу не отличился. Также на его счету гол в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы (1:2). В этой игре Шомуродов прервал безголевую серию, длившуюся с 29 февраля 15 матчей подряд.