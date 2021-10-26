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Павлюченко — о готовности Быстрова возглавить «Спартак»: «Быстрый, ты огонь! Верю»

10:13
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал слова экс-хавбека красно-белых Владимира Быстрова, который заявил, что готов стать главным тренером московского клуба.

«Быстрый, ты огонь! Верю», — написал Павлюченко в сториз Instagram.

Напомним, что Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак» после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:7).

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» с 17 очками идет на 7-м месте. «Зенит» имеет 26 очков и располагается на 1-й позиции.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/pavlyuchenko_1981/2692539101028039281/

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