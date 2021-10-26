Болельщики «Спартака» встретятся с Руем Виторией и командой

Как стало известно СЭ, болельщики «Спартака» из объединений Fratria и Supporters group на этой неделе встретятся с командой и главным тренером Руем Виторией для обсуждения неудовлетворительных результатов последних матчей.

«Спартак» за последний три матча пропустил 12 голов (2 поражения, 1 одна ничья).

В матче 11-го тура РПЛ команда сыграла вничью с «Динамо» (2:2), отыграв два гола в самом конце встречи.

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 3:4, при этом по ходу встречи счет был 2:0 в пользу красно-белых.

Наконец, в гостевом матче 12-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.

Красно-белые занимают седьмое место в таблице РПЛ и последнее в группе Лиги Европы.