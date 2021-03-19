Экс-нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уралом» (5:1) в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сможет ли команда стать чемпионом? Все зависит от дальнейших результатов. На сегодняшний день у нас две команды, которые борются за титул — «Спартак» и «Зенит». Четыре очка — не четырнадцать, все может быть. Хотел бы я видеть Тедеско в следующем году? Мне все равно, останется он или нет. Я бы хотел, чтобы «Спартак» чемпионом стал. Он уже объявил, что уйдет. Если человек это сказал, то должен уйти. Но тут уже пусть решает Федун», — сказал Павлюченко «СЭ».

«Спартак» с 44 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего «Зенита» на 4 очка.

(Владимир Пушкарев)