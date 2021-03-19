Ларссон: «Спартак» буквально не давал «Уралу» дышать»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон подвел итоги 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Шведский нападающий отметился двумя забитыми голами.

«Главное, что мы победили! Снова крупная победа, классная игра с нашей стороны. А еще я рад, что забил два гола, один из которых — красивым ударом со штрафного. Знаю, что у Джикии тоже хороший удар, если однажды он захочит пробить штрафной, я не буду против.Но в данном случае я понял, что для меня это идеальная точка.

Мы буквально не давали «Уралу» дышать, у соперника не было решений против нашего давления. Каждый из нас классно работал в прессинге, поддерживал друг друга на протяжении всего матча. Нужно продолжать играть именно так, потому что это явно осложняет жизнь соперникам и помогает нам», — сказал Ларссон в интервью клубной пресс-службе.