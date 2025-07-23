Погребняк объяснил, чем Жерсон похож на Халка и Витселя

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от первого матча полузащитника Жерсона за клуб из Санкт-Петербурга.

Футболист дебютировал в игре 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1), выйдя на замену после перерыва.

«За отведенное время в первом матче он показал, что является высококвалифицированным футболистом. Жерсон может стать лидером «Зенита», но оно и понятно, человек играл на клубном чемпионате мира. Поэтому ждем от него еще более уверенной и яркой игры. Сравнения с Халком и Витселем? Что касается трансферной стоимости, то в этом случае можно сравнить. Но Халк немного другой — он креативщик с сильным ударом, а Витселя в «Атлетико» использовали как оборонительного игрока. Поэтому мы можем сравнивать их с Жерсоном только с точки зрения стоимости», — сказал Погребняк «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе Жерсона из «Фламенго» 13 июля. 28-летний бразилец подписал контракт с российским клубом до конца июня 2030 года.