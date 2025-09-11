Гендиректор «Динамо» Пивоваров отреагировал на слова Карпина о возможном уходе

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о состоянии форварда Константина Тюкавина, а также отреагировал на слова Валерия Карпина о том, что готов покинуть пост главного тренера.

— Сможет ли сыграть Тюкавин со «Спартаком»?

— План такой. Готовится к матчу. Тут больше вопрос к тренерскому штабу.

— Как отреагировали на слова Валерия Карпина после «Динамо» (Махачкала)?

— Председатель правления нашего генерального партнера, по-моему, четко дал ответ: Карпин — наш тренер, работаем над улучшением результатов все вместе.

— Ваше личное отношение?

— Вы задали вопрос, он ответил. Он же заявление делал не от себя, а в качестве ответа на вопрос. Вы задали вопрос, он ответил.