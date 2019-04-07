Павел Могилевец: "Бердыев повысил голос? Я сыграл не так, как договаривались"

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец после ничей в Казани с "Арсеналом" (0:0) поделился эмоциями от игры.

– Содержанием игры довольны, а результатом нет.



– Во втором тайме Курбан Бердыев очень сильно кричал на вас. Что произошло в том эпизоде?



– Рабочие моменты. Он повысил голос, потому что я сыграл в том моменте не так, как договаривались.



– После первой части чемпионата "Рубин" был близок к зоне еврокубков, а сейчас...



– Я не смотрю в таблицу. (Артур Еникеев)

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