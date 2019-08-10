Павел Мамаев: "У меня нет обиды на "Краснодар"

Полузащитник Павел Мамаев заявил, что не держит обиды на руководство "Краснодара". Ранее кубанцы заявили, что расстанутся с футболистом, который получил тюремный срок. Сегодня Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые отбывают срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, сегодня сыграли в матче с командой ПФЛ "Салют" и победили со счетом 4:2. Мамаев оформил хет-трик.

- У меня нет обиды на Краснодар. Я все понимаю. Хотел бы передать привет всем ребятам, всем игрокам, руководству во главе с Сергеем Николаевичем (Галицким), я сейчас за них болею, - сказал Мамаев (Александр Рогулев)