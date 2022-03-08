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Колосков назвал правильным решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты в РПЛ

Колосков заявил, что все футболисты из европейских недружественных стран покинут РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление ФИФА о разрешении легионерам приостанавливать контракты до конца сезона.

«В нынешней ситуации ФИФА должна позаботиться о карьере футболистов. Мы видим, что произошло в «Краснодаре». Люди уехали, мягко говоря, по гуманитарным соображениям. У людей есть семьи, дети. Считаю это решение правильным. В нынешней ситуации оно крайне ожидаемо. Трудно сказать, сколько легионеров покинут лигу. Думаю, что все футболисты из европейских недружественных стран покинут лигу. Для южноамериканских и африканских футболистов это не станет проблемой», — сказал Колосков «СЭ».

Напомним, в понедельник вечером, 7 марта, ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить свой «Регламент по статусу и трансферу футболистов». Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Что это значит

Вячеслав Колосков
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