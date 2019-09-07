Павел Мамаев: «Краснодар» вправе был разорвать контракт»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который 17 сентября выйдет на свободу, высказался о ситуации со своим контрактом клубе. Соглашение хавбека с "быками" действует до декабря 2019 года.

Мамаев вместе с Александром Кокориным выйдут на свободу по УДО 17 сентября, если за 10 суток с принятия соответствующего решения за это время не поступит апелляция со стороны представителя прокуратуры или вышестоящего прокурора.

- У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из «Краснодара» я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены, — цитирует «Говорит Москва» Мамаева. — Поэтому выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения, выслушаем, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение. Контракт с клубом до конца года. Это вообще небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны.

- В отличие от «Зенита» «Краснодар» говорил о некоторых штрафах, денежных штрафах в том числе. Вам что-то известно?

- Нет, ничего не известно. Ничего не известно. И эта тема как бы, насколько я понимаю, не обсуждалась. «Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Опять-таки, я говорю, что всё будет решаться, когда выйдем.