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Павел Мамаев: «Краснодар» вправе был разорвать контракт»

11:35
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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который 17 сентября выйдет на свободу, высказался о ситуации со своим контрактом клубе. Соглашение хавбека с "быками" действует до декабря 2019 года.

 
10 августа 2019. Алексеевка. Павел Мамаев.Кому нужен Мамаев. Где он будет играть после отсидки?

Мамаев вместе с Александром Кокориным выйдут на свободу по УДО 17 сентября, если за 10 суток с принятия соответствующего решения за это время не поступит апелляция со стороны представителя прокуратуры или вышестоящего прокурора.

- У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из «Краснодара» я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены, — цитирует «Говорит Москва» Мамаева. —  Поэтому выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения, выслушаем, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение. Контракт с клубом до конца года. Это вообще небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны.

- В отличие от «Зенита» «Краснодар» говорил о некоторых штрафах, денежных штрафах в том числе. Вам что-то известно?

- Нет, ничего не известно. Ничего не известно. И эта тема как бы, насколько я понимаю, не обсуждалась. «Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Опять-таки, я говорю, что всё будет решаться, когда выйдем.

Дополнительная информация

https://govoritmoskva.ru/interviews/2625/

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