19:17 | Футбол — РПЛ

Павел Аликин: "Выход Нобоа и Ригони сюрпризом для "Уфы" не стал"

0
Обсудить

Защитник "Уфы" Павел Аликин после поражения в гостевом матче 19-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:2) подчеркнул, что его команда поплатилась за собственные ошибки.

 
10 марта. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Уфа&quot; - 2:1. Радость Сердара Азмуна и Эмиллиано Ригони после гола.Приметы нового "Зенита": гол Азмуна, молчание Дзюбы

– В чем причина поражения?

– Проиграли из-за своих же ошибок. Во втором тайме могли как забить и сравнять счет, так и пропустить. Могли сыграть лучше.

– В конце у ворот "Зенита" было напряженно. Что не получилось?

– Самого главного и не получилось. Забить. Создавали давление, а завершающего удара не хватило.

– Два пропущенных гола за четыре минуты – это расслабленность?

– Я не знаю, будем анализировать. Нет ответа на ваш вопрос.

– Выход Нобоа и Ригони – сюрприз для вас? По крайней мере, так казалось.

– Нет, "Зенит" играл два дня назад и какая-то ротация быть должна. Мы были готовы к этому.

– Просто они, по сути, сделали игру.

– Может, они просто было свежее остальных. Сюрпризом это не стало. Не все ведь могут играть через два дня, возможно, у соперника были игроки с микротравмами. (Артем Рябовол)

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ