Павел Аликин: "Выход Нобоа и Ригони сюрпризом для "Уфы" не стал"

Защитник "Уфы" Павел Аликин после поражения в гостевом матче 19-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:2) подчеркнул, что его команда поплатилась за собственные ошибки.

– В чем причина поражения?

– Проиграли из-за своих же ошибок. Во втором тайме могли как забить и сравнять счет, так и пропустить. Могли сыграть лучше.

– В конце у ворот "Зенита" было напряженно. Что не получилось?

– Самого главного и не получилось. Забить. Создавали давление, а завершающего удара не хватило.

– Два пропущенных гола за четыре минуты – это расслабленность?

– Я не знаю, будем анализировать. Нет ответа на ваш вопрос.

– Выход Нобоа и Ригони – сюрприз для вас? По крайней мере, так казалось.

– Нет, "Зенит" играл два дня назад и какая-то ротация быть должна. Мы были готовы к этому.

– Просто они, по сути, сделали игру.

– Может, они просто было свежее остальных. Сюрпризом это не стало. Не все ведь могут играть через два дня, возможно, у соперника были игроки с микротравмами. (Артем Рябовол)

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