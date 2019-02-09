Паулу Фонсека: "Шахтер" не хотел продавать Ракицкого, он сам решил уйти"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сказал, что защитник Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" по собственному желанию.

- В атакующем плане Ярослав Ракицкий давал нам буквально сверхъестественные качество и силу. С мячом в атаке Ракицкий был одним из лучших в мире. В этом я не сомневаюсь, - цитирует специалиста сайт украинский телеканалов "Футбол 1/2". - В то же время, нужно сказать следующее. За это время я много слышал об уходе Ракицкого. Нужно понимать, что это никогда не было желанием клуба – продать Ракицкого. Сам Ракицкий подошел ко мне лично и к администрации клуба, выразив свое желание уйти. Он решил, что это будет хорошая возможность для него, он захотел попробовать себя в другом чемпионате. Понятно, что ни в коем случае я не хочу вставлять палки в колеса своим игрокам.

Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" в зимнее трансферное окно. Вместе с донецким клубом он семь раз стал чемпионом Украины и шесть раз выиграл Кубок страны.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь