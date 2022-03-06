В «Химках» не стали комментировать судейство после матча с «Локомотивом»

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отказался комментировать работу судей после завершения матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Судейство не комментируем. Но то, что мы видим в последних двух играх — наверное, с «Динамо» действительно были те две карточки. Однако сегодня вторую желтую будем разбирать. Если там что-то есть, чтобы исключить такие ситуации в будущем, подадим протест», — заявил Терюшков.

На 42-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник подмосковной команды Бруно Виана.