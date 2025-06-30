Экс-форвард «Спартака» Мухамадиев перенес несколько инсультов

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что бывший нападающий «Спартака» Мухсин Мухамадиев перенес несколько инсультов и в настоящее время проходит лечение.

«Сейчас Мухсин находится в Москве в одной из медицинских клиник. Состояние его здоровья не самое лучшее, скажем так», — цитирует Салиева ТАСС.

По словам пресс-секретаря, первый инсульт у 58-летнего Мухамадиева случился в феврале, когда он в качестве директора клуба из Таджикистана «Вахш» отправился на сборы своей команды в Турцию.

«Сначала он лечился там, а потом его перевезли в Москву. Насколько я знаю, в Москве у него снова случился инсульт и не один. У меня нет точной информации, но говорят, что у него парализована часть тела», — добавил он.

Салиев отметил, что Федерация футбола Таджикистана, клубы «Вахш» и «Истиклол» оказывали помощь экс-игроку.

Мухамадиев родился в Душанбе и начинал карьеру в «Пахтакоре». В России он играл за «Локомотив», «Спартак», «Торпедо», «Шинник», тульский «Арсенал», «Витязь», «Троицк» и «Росич». Также форвард представлял сборные Таджикистана и России на международной арене.