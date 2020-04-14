Паршивлюк рассказал, что занимается английским языком во время самоизоляции

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк подвел итоги весенним играм в чемпионате России. 31-летний российский футболист отметил качество тренировок в московской команде во время приостановки РПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Три весенние игры оцениваю удовлетворительно, — приводит слова Паршивлюка пресс-служба «Динамо». — Да, мы выиграли два матча, набрали шесть очков, поднялись вверх в турнирной таблице, но точно хотели большего. Учитывая, какой матч мы проиграли, большого позитива от этих трех игр быть не может.

Тренировки с Пепе хорошие. Он — профессионал, сделал со своей стороны все, что мог в данных условиях. Но ничего не заменит живых занятий с командой и мячом на поле. Но, повторюсь, в данных обстоятельствах это был максимум.

?Два месяца находился в отрыве от семьи на сборах, поэтому сейчас стараюсь наверстать недостаток общения с детьми и супругой. Конечно, смотрим фильмы и сериалы, много читаю. В обязательном порядке работаю над улучшением своего английского. А еще решил освоить игру на фортепиано — довольно интересно".

В текущем сезоне Паршивлюк провел 17 матчей за «Динамо» и сделал одну резальтивную передачу.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 981 912 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 078 человек, выздоровело — 466 229.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.