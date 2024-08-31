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Сегодня, 19:02

«Пари НН» — «Зенит»: Вендел довел счет до разгромного

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» забил третий мяч в ворота «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ — 3:0.

На 69-й минуте свой первый гол в текущем розыгрыше РПЛ забил Вендел.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 17:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:3
Зенит

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
3
3
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
6
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 0 : 3
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
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Локомотив – Краснодар
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Динамо

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