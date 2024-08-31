«Пари НН» — «Зенит»: Вендел довел счет до разгромного

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«Зенит» забил третий мяч в ворота «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ — 3:0.

На 69-й минуте свой первый гол в текущем розыгрыше РПЛ забил Вендел.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит».