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Сегодня, 18:50

Мусаев о поездке в Таиланд и Вьетнам: «Я играл 3 года в ФНЛ. Дальняя дорога не пугает»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал вызов в сборную России на сентябрьские матчи.

— Эмоции от вызова в сборную замечательные. Буду тренироваться с лучшими игроками страны.

— Не пугает дальний выезд во Вьетнам и Таиланд?

— Я играл 2-3 года в Первой лиге. Меня дальняя дорога не пугает.

— Соперники не волнуют?

— Если бы вам дали бы футболку сборной, вы бы обращали внимание на соперников? Мне кажется, что не важно, — сказал Мусаев.

Команда Валерия Карпина в сентябре сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда.

Тамерлан Мусаев
Футбол
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
6
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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