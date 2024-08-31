Мусаев о поездке в Таиланд и Вьетнам: «Я играл 3 года в ФНЛ. Дальняя дорога не пугает»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал вызов в сборную России на сентябрьские матчи.

— Эмоции от вызова в сборную замечательные. Буду тренироваться с лучшими игроками страны.

— Не пугает дальний выезд во Вьетнам и Таиланд?

— Я играл 2-3 года в Первой лиге. Меня дальняя дорога не пугает.

— Соперники не волнуют?

— Если бы вам дали бы футболку сборной, вы бы обращали внимание на соперников? Мне кажется, что не важно, — сказал Мусаев.

Команда Валерия Карпина в сентябре сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда.