«Пари НН» обыграл «Текстильщик» в товарищеском матче

Читать «СЭ» в

«Пари НН» обыграл «Текстильщик» в товарищеском матче — 2:0. Встреча прошла в городе Бор (Нижегородская область).

Дублем отметился полузащитник Александр Трошечкин, который отличился на 3-й и 22-й минутах встречи.

Первый летний сбор «Пари НН» проходит с 24 июня по 4 июля.