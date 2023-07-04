Гаранин сообщил, что проходит стажировку в «Локомотиве»: «Очень интересный и полезный опыт!»

Бывший тренер «Енисея» и «Сочи» Вадим Гаранин сообщил «СЭ», что проходит стажировку у главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«На данный момент я повышаю свое футбольное образование. Смотрю и изучаю тренировки «Локомотива». Михаил Михайлович Галактионов пригласил поприсутствовать. Можно назвать это стажировкой. Очень интересный и полезный опыт! Был на матче «Балтики» и «Шинника», сегодня поеду на матч «Динамо» и СКА-Хабаровска. В спокойном ритме сейчас анализирую футбольные вопросы, нахожу на них ответ», — сказал Гаранин «СЭ».

Последним клубом Гаранина был «Енисей», специалист работал в команде с января по июнь 2023 года. В сезоне-2022/23 красноярцы заняли четвертое место в Первой лиге.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23 «Енисей» уступил «Факелу» (0:1, 0:2).