Гаранин сообщил, что проходит стажировку в «Локомотиве»: «Очень интересный и полезный опыт!»
Бывший тренер «Енисея» и «Сочи» Вадим Гаранин сообщил «СЭ», что проходит стажировку у главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.
«На данный момент я повышаю свое футбольное образование. Смотрю и изучаю тренировки «Локомотива». Михаил Михайлович Галактионов пригласил поприсутствовать. Можно назвать это стажировкой. Очень интересный и полезный опыт! Был на матче «Балтики» и «Шинника», сегодня поеду на матч «Динамо» и СКА-Хабаровска. В спокойном ритме сейчас анализирую футбольные вопросы, нахожу на них ответ», — сказал Гаранин «СЭ».
Последним клубом Гаранина был «Енисей», специалист работал в команде с января по июнь 2023 года. В сезоне-2022/23 красноярцы заняли четвертое место в Первой лиге.
В стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23 «Енисей» уступил «Факелу» (0:1, 0:2).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -