«Пари НН» — «Спартак»: ничья после первого тайма

Первый тайм матча 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» завершился вничью — 1:1. Встреча проходит на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

Счет на 28-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Адриан Бальбоа, замкнув передачу от Реналдо Сефаса.

На 45+1-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил ответный гол с пенальти, назначенный главным арбитром встречи Игорем Капленковым после нарушения Бальбоа на защитнике «Спартака» Руслане Литвинове.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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